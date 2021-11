Edenred: necessario un welfare inclusivo nelle aziende

Edenred sponsor della seconda edizione della 4Weeks4Inclusion organizzata da Tim: nel webinar, affrontati temi relativi al gender gap e all’empowerment femminile

Edenred è stata presente nel palinsesto di eventi dedicati all’inclusione sociale durante la seconda edizione della 4Weeks4Inclusion organizzato da Tim con il webinar dal titolo Quale mentoring per l’empowerment femminile, un momento di riflessione e confronto sull’importanza di superare le dinamiche di gender.

All’appuntamento hanno partecipato Michele Riccardi – Direttore Risorse Umane & CSR di Edenred Italia, Elisa Verdi – Talent Acquisition Manager, Massimiliano Saccarelli – International Executive Coach e Founder di B-Motion e Anne Manuelle Gaillet – Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati.

Dal confronto è emerso il bisogno sempre più urgente di sviluppare una leadership femminile che superi le classiche dinamiche di gender, attraverso una riflessione efficace su come mettere in discussione in ambito lavorativo gli archetipi maschile e femminile. Un cambiamento radicale che sia anche in grado di fornire una risposta soddisfacente alle nuove richieste dei mercati e a quelle della società.

“Le sollecitazioni che ci arrivano dal mondo del lavoro, dai mercati e, in generale, dalla società ci dimostrano quanto sia necessario mettere in discussione alcuni paradigmi sedimentati nelle dinamiche della vita quotidiana, professionale e non” – ha dichiarato Michele Riccardi, Direttore Risorse Umane & CSR di Edenred Italia – “Appuntamenti come la 4W4I, alla quale abbiamo aderito con entusiasmo, ci permettono di riflettere in maniera costruttiva su quali potrebbero essere le azioni da mettere in campo per realizzare il cambiamento necessario e coerente con le esigenze delle persone, e che portino ad una vera inclusione. Il tema che abbiamo scelto di affrontare è sempre più attuale nelle dinamiche aziendali ed è per noi molto importante. Il nostro webinar ha tra i suoi obiettivi riflettere su processi che superino il mentoring classico, che rimanda a schemi non più attuali e non in linea con le istanze che arrivano dalla società, e che portino ad una reale riduzione del gender gap e ad un effettivo empowerment femminile”.

La seconda edizione di 4W4I, partita il 22 ottobre scorso e che si concluderà il prossimo 22 novembre, vede la partecipazione di oltre 200 aziende impegnate in un fitto calendario di eventi digitali, webinar, digital labs e gruppi creativi. Un programma ricco che produce un racconto corale di storie di inclusione e una condivisione di best practices, di modelli e strumenti per la valorizzazione di tutte le diversità: dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo femminile all’orientamento sessuale e identità di genere, dall’etnia alla religione.

