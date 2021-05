Edenred Italia e ComeBack Welfare: welfare etico e responsabile

Edenred Italia e ComeBack Welfare: al via la nuova community che mette in contatto aziende e fornitori per creare una nuova fonte di finanziamento welfare

Edenred, leder mondiale nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro, abbraccia l’iniziativa di ComeBack Welfare, startup innovativa che, attraverso una piattaforma digitale, permette alle aziende di ottenere una revenue dai propri fornitori da destinare al welfare aziendale.

I clienti Edenred avranno infatti la possibilità, entrando nella community B2B promossa e gestita da ComeBack Welfare, di ottenere una nuova fonte di finanziamento da dedicare al welfare aziendale. Un contributo davvero importante in grado di sostenere le aziende nelle loro attività e i progetti dedicati al benessere dei dipendenti in un periodo in cui sono più tangibili gli effetti della crisi economica.

Il sistema proposto da ComeBack Welfare agevola l’incontro e la collaborazione tra le aziende ed i fornitori e, grazie alla revenue da destinare al welfare, trasforma gli sconti e gli omaggi aziendali in vantaggi per tutta la popolazione aziendale attraverso soluzioni di welfare. L’integrazione tecnologica tra Edenred e ComeBack consentirà ai clienti di poter usufruire in automatico della nuova fonte di finanziamento direttamente in Piattaforma. Senza dimenticare che, per i fornitori, entrare a far parte della rete significa avere maggiore visibilità per i propri servizi e prodotti, con l’ulteriore vantaggio di dedurre fiscalmente il 100% di quanto riconosciuto alle aziende.

L’adesione alla piattaforma offre vantaggi a tutti gli attori coinvolti – aziende, dipendenti e fornitori – ed è in grado di creare importanti ricadute positive anche sul territorio in cui l’azienda cliente opera. Tra le attività di ComeBack Welfare infatti rientra il supporto a fondazioni ed enti del terzo settore presenti nell’area di attività del cliente e l’invito alle aziende della rete a fare lo stesso, contribuendo a creare un vero e proprio circolo virtuoso.

“Siamo molto orgogliosi di essere i primi a collaborare con una realtà giovane e innovativa come ComeBack Welfare – dichiara Damien Joannes, Direttore Welfare di Edenred Italia – Condividiamo totalmente i principi che sono alla base dell’idea che hanno sviluppato per creare benessere per la popolazione aziendale e per il territorio che ospita un’attività imprenditoriale. In un momento difficile come quello che stiamo affrontando, è importante impegnarsi a sostenere le aziende, le persone, ma anche tutte le realtà del terzo settore attive nel territorio. Quello promosso da ComeBack Welfare è un modo di fare impresa etico e responsabile, con un occhio sempre attento sulle esigenze di tutti gli attori coinvolti, e pienamente in linea con i nostri valori”.

