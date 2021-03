Edenred e Too Good To Go: il “salvaspesa” per l’ambiente

Edenred con Too Good To Go prosegue l’impegno a fianco della ristorazione e contro lo spreco alimentare con un’altra iniziativa nell’ambito del progetto Restart Digital

Edenred supporta Too Good To Go, l’app n.1 contro gli sprechi alimentari, nata con l’obiettivo di

contrastare lo spreco alimentare e al tempo stesso di sostenere le attività della ristorazione. Ogni anno un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato, provocando un forte impatto sull’ambiente dato che l’8% delle emissioni di gas serra è legato a questo fattore. In Italia, Too

Good To Go, presente a partire da marzo 2019, ha già contribuito a “salvare” 2.000.000 pasti e a

evitare l’emissione di 5 milioni di kg di CO2.

Questo grazie ad una semplicissima ma innovativa app che permette a tutti, tramite il proprio smartphone, di acquistare a prezzi ridotti – presso gli oltre 8.500 punti vendita che aderiscono al

progetto – delle Magic Box con prodotti e piatti freschi rimasti invenduti a fine giornata, che altrimenti andrebbero sprecati. Un processo virtuoso, che utilizza l’innovazione tecnologica per portare benefici sia ai consumatori, che acquistano prodotti di qualità a prezzi scontati; ai punti vendita e ai ristoratori, che in questo modo hanno entrate da prodotti che altrimenti andrebbero sprecati; e all’ambiente, evitando ulteriori emissioni legate allo smaltimento.

I merchant partner di Edenred avranno la possibilità di aderire a condizioni agevolate al progetto di

Too Good To Go, dando così il loro contributo alla lotta allo spreco e ottenendo, allo stesso tempo, un

supporto alle loro attività con il duplice vantaggio di ridurre la quota di merce invenduta e attrarre nuovi potenziali clienti. La partnership prescinde dall’utilizzo dei buoni pasto Ticket Restaurant® e permette agli utenti di utilizzare ogni sistema consentito da Too Good To Go.

Edenred e Too Good To Go si pongono come obiettivo quello di salvare 40.000 Magic Box nel 2021,

corrispondenti a 100 tonnellate di CO2, che equivalgono a 300 voli Roma – Londra. Edenred è da sempre impegnata su questi temi e, proprio in virtù di ciò, unica tra le società emettitrici di buoni pasto in Italia, ha lanciato nel 2012 il Programma FOOD, iniziativa dedicata alla promozione di una cultura dell’alimentazione sana e sostenibile in pausa pranzo.

Il sostegno a Too Good To Go rientra inoltre nelle azioni previste da Restart Digital, il programma

promosso da Edenred e finanziato dal Fondo More than Ever per sostenere i settori che sono

maggiormente colpiti dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria e dalla forte crisi dei consumi.

Tra gli obiettivi di Restart Digital c’è anche quello di promuovere la migrazione al digitale, diffondendo l’utilizzo degli strumenti innovativi messi a disposizione dalla tecnologia per aumentare benessere e venire incontro alle esigenze di tutti.

“Appoggiamo una realtà come Too Good To Go perché pienamente in linea con i nostri valori –

dichiara Paola Blundo, Direttore Commerciale Merchant di Edenred Italia – Si tratta di una scelta etica, dettata dalla volontà di praticare e di diffondere una politica di sostenibilità anche nelle scelte quotidiane, come quando ordiniamo un pasto o facciamo la spesa. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo con questa partnership che ci vede al fianco di una start up che, in pochissimo tempo, si è affermata in tutta Europa grazie alla bontà della sua mission e all’immediatezza degli strumenti messi a disposizione. Con questa iniziativa, inoltre, offriamo un ulteriore supporto a tutti i partner che in questi mesi si trovano in difficoltà proponendo loro un canale nuovo per le vendite e contribuendo, allo stesso tempo, a dare valore al cibo, riducendone lo spreco.”

“L’obiettivo di Too Good To Go è sviluppare la propria rete anti-spreco in modo sempre più capillare in tutta Italia, dove in meno di due anni abbiamo raccolto più di 2,5 milioni di utenti registrati, 8.500

partners e contribuito a salvare più di 1.800.000 pasti”, commenta Eugenio Sapora, Country

Manager Italia di Too Good To Go. “Per questo, ci fa molto piacere iniziare questa partnership con Edenred e fornire agli esercenti commerciali e ai ristoratori uno strumento per contrastare lo spreco alimentare e allo stesso tempo ricavare un piccolo guadagno, soprattutto in questo momento di incertezza e fluttuazione della domanda”.

L'articolo Edenred e Too Good To Go: il “salvaspesa” per l’ambiente proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 12:00

