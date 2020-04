(Teleborsa) - Accelerare i flussi di richieste per i prestiti garantiti previsti dal decreto Liquidità con invii massivi anche durante la notte. Questo uno dei temi al centro del terzo incontro promosso dal Mise insieme all'Abi e agli altri soggetti interessati all'attuazione delle misure di liquidità previste dal DL 8 aprile 2020, n.23.



Nel corso dell'incontro, spiega l'associazione bancaria, "è stato fatto il punto in primo luogo sull'attuazione della misura sul finanziamento fino a 25mila euro garantito al 100% dal Fondo di Garanzia gestito dal Medio Credito Centrale, pienamente operativa e sulle modalità informatiche anche per accelerare i flussi delle richieste attraverso la possibilità di invii di flussi massivi anche nelle ore notturne".











