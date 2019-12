Dl Fisco al Senato, verso voto fiducia

(Teleborsa) - Dopo essere stato approvato dalla Camera, il Decreto Fiscale sbarca oggi martedì 17 dicembre, alle 9.30 in Aula al Senato il decreto fiscale per essere votato in via definitiva a Palazzo Madama. Con ogni probabilità, fanno sapere fonti di Governo, questa mattina verrà posta la questione di fiducia sul provvedimento.



Ad oggi, il testo è ancora in commissione Finanze, dove l'opposizione ha presentato numerosi emendamenti. La commissione è stata convocata alle 8.30 ma, visti i tempi stretti, potrebbe inviare il Dl fiscale in Aula senza mandato al relatore.



Secondo l'intesa di maggioranza - dopo le modifiche alla Camera - il provvedimento non necessita di ulteriori modifiche e dunque con il voto di Palazzo Madama diventerà legge. © RIPRODUZIONE RISERVATA