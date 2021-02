DAL PALAZZO

Dibattito sulla scuola ieri al centro in commissione Cultura di palazzo dei Priori. Maggioranza divisa sulla votazione dell'ordine del giorno di Pd, Ipp e Rete Civica Giubilei relativo agli interventi urgenti per la riapertura in sicurezza. L'atto è passato con 5 voti a favore (opposizione), 4 contrari (Cesaro, Befani, Ricci e Casaccia) e 4 astenuti (Puletti, Giustozzi, Vignaroli e Volpi). A fronte della complessa situazione, è stato chiesto al Comune di «interagire e collaborare con la Regione per mettere in campo tutti gli interventi e le misure possibili per una riapertura delle scuole graduale e strutturata, in sicurezza». Hanno partecipato alla seduta anche il vicesindaco Gianluca Tuteri, che ha fornito alcuni dati, l'assessore Luca Merli, Patrizia Casavecchia (insegnante), Egidia Guarducci e Cristina Castellano (avvocati del comitato scuola) che hanno sostenuto la necessità di dare priorità alla scuola. C'è, a parere delle relatrici, un chiaro diritto all'istruzione inalienabile che non può essere contrapposto a quello alla salute. Per i rappresentanti degli studenti Matias Cravero e Chiara Baldelli se la riapertura della scuola rappresenta una priorità, bisogna lavorare per realizzarla, partendo anche dai trasporti. L'assessore Merli ha riferito che, all'esito delle scadenza dell'ordinanza di chiusura delle scuole (21 febbraio), l'amministrazione assumerà i provvedimenti che verranno richiesti dalle istituzioni sanitarie alla luce della situazione sui contagi che emergerà dai dati.

