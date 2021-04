2 Aprile 2021

(Teleborsa) - Prima volta per una piattaforma della moneta virtuale. Coinbase, la piattaforma per l'acquisto e la vendita di criptovalute come il bitcoin sbarcherà in borsa a Wall Street il prossimo 14 aprile.

Il gruppo sarà quotato al Nasdaq senza passare da un'IPO, ma tramite la quotazione diretta. La piattaforma è stata fondata nel 2012 a San Francisco ed ha un giro d'affari di 1,14 miliardi di dollari.