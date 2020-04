Covip aggiorna le scadenze per casse e fondi

Nel pieno dell’emergenza sanitaria, COVIP (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha adottato una serie di misure che intendono facilitare l’attività degli Enti ed Istituti vigilati

Proroghe di termini e di adempimenti in scadenza, semplificazioni, nuove misure in applicazione della direttiva IORP 2: nel pieno dell’emergenza sanitaria e della difficile situazione dell’economia nazionale, per venire incontro alle richieste delle Casse di previdenza privatizzate e dei Fondi pensione, COVIP adotta le seguenti misure con altrettante circolari, tutte pubblicate sul sito dell’Authority.

Casse di previdenza:

– differimento dall’8 maggio al 3 luglio della trasmissione dei dati a valore contabile della composizione delle attività detenute e della relativa redditività per il 2019;

– conferma all’8 maggio per tutti i dati per i quali è richiesto il valore di mercato;

– proroga dal 24 aprile al 29 maggio dell’invio di commenti e osservazioni al provvedimento in pubblica consultazione relativo alle segnalazioni statistiche sugli investimenti per singolo attivo posseduto da trasmettere a Covip.

Fondi pensione:

– proroga dal 31 marzo al 30 giugno del termine per la redazione della relazione del responsabile della forma pensionistica per il 2019;

– proroga dal 31 marzo al 30 giugno del rendiconto del Fondo di pensione aperto per il 2019.

Inoltre, in linea con le disposizioni del Dl 18/2020, è stata disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio. La COVIP adotterà comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, in considerazione degli interessi degli iscritti e beneficiari.

È ancora vigente il provvedimento in pubblica consultazione/Fondi pensione aperti, sulle istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono Fondi pensione aperti, in merito a iniziative di carattere organizzativo che devono assumere in applicazione della direttiva IORP 2. Osservazioni, commenti a proposte da inviare a Covip entro il 30 giugno.

L'articolo Covip aggiorna le scadenze per casse e fondi proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA