LA SITUAZIONE

Tira un sospiro di sollievo Roccagorga, da tre giorni in zona rossa ma al momento salva dalla variante inglese. Nonostante le prime analisi sui campioni portati allo Spallanzani sembravano indicare proprio la presenza della temuta mutazione del virus, i referti ufficiali inviati ieri alla Asl hanno escluso questa possibilità e confermato invece che i contagi, seppure diffusi con grande rapidità, sono legati alla forma più comune del covid. Proprio ieri in paese si è registrato un solo nuovo caso, ma le restrizioni disposte con un'ordinanza a firma del presidente della Regione Nicola Zingaretti restano ancora tutte in piedi: negozi, ristoranti e bar chiusi, divieto di spostamento dal comune se non per comprovate e urgenti necessità, mentre le lezioni in presenza sono state sospese in tutte le scuole con un provvedimento del sindaco.

L'andamento dei contagi sarà attentamente monitorato dalla Asl e dalla Prefettura e al termine delle due settimane si deciderà se confermare la zona rossa in paese o tornare alla normalità. L'enorme e veloce diffusione dei contagi, insieme al fatto che un gran numero di casi provenisse proprio da una scuola dell'infanzia del territorio, aveva fatto ipotizzare la presenza della variante scoperta nel Regno Unito nonostante nessuno dei cittadini risultati positivi fosse direttamente legato all'Inghilterra. Altri tamponi effettuati sul territorio sono stati però inviati allo Spallanzani per il sequenziamento del virus e per le verifiche sulla presenza di varianti. In parte si tratta di casi sospetti, come quelli dei passeggeri sbarcati da un volo proveniente da Londra con un soggetto positivo a bordo, in parte invece si tratta di controlli periodici disposti dalla Asl proprio per monitorare l'arrivo delle varianti sul territorio e circoscriverne tempestivamente l'eventuale diffusione. Ora si attendono i prossimi risultati delle analisi di laboratorio.

Intanto, i casi in provincia risultano in netto calo. Il bollettino diffuso ieri dalla Asl segnala complessivamente 37 contagi in 12 comuni, ma purtroppo indica anche un pesante aumento dei decessi che arrivano a cinque nelle 24 ore. Ad Aprilia nove positivi, otto a Latina, cinque a Fondi, tre a Formia e a Cisterna, due a Minturno e Terracina, uno infine nei comuni di Cori, Gaeta, Itri, San Felice Circeo e Roccagorga. Hanno invece perso la vita pazienti che erano residenti a Fondi, Sonnino, Terracina e due a Sezze, che fanno salire a 38 il numero di morti in queste prime due settimane di febbraio, a 385 le vittime pontine negli undici mesi di pandemia. La buona notizia arriva però dai guariti, che sono ben 182. Nel Lazio infine i casi si mantengono da alcuni giorni sotto quota mille: sono 894 quelli riportati nel bollettino di ieri, con un 32 decessi, oltre 2mila pazienti guariti e un lieve calo di ricoveri e terapie intensive.

Laura Pesino

