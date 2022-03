Corporate Welfare Lab: SDA Bocconi e Edenred per lo studio e il monitoraggio del welfare

Nasce il Corporate Welfare Lab: SDA Bocconi, insieme ad Edenred Italia, presenta l’iniziativa che studia l’impatto del Welfare Aziendale sul Paese

SDA Bocconi lancia il Corporate Welfare Lab, un laboratorio permanente che si propone di divenire un punto di riferimento sul welfare aziendale e costituire un hub di analisi e riflessioni, a livello internazionale e nazionale, per le aziende, le istituzioni pubbliche e le associazioni studiando, analizzando e promuovendo il ruolo del welfare aziendale nel nostro Paese.

Il Lab raggruppa un panel autorevole di attori del mercato, di studiosi e di istituzioni in grado, grazie alle loro competenze e capacità, di sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura del welfare aziendale, strumento che ha dimostrato di essere in grado di rivoluzionare il mondo del lavoro. Main partner dell’iniziativa è Edenred Italia, da oltre 40 anni al fianco delle aziende per la gestione e implementazione di politiche di welfare aziendale.

“Le politiche di Welfare Aziendale hanno sempre più rilievo nella strategia d’impresa, in quanto capaci di proteggere e migliorare il benessere di uno dei pilastri fondamentali nella creazione di valore durevole, il capitale umano, elemento chiave nel percorso di crescita di un’azienda. La collaborazione con Edenred e la creazione di un hub dedicato permetterà di apprezzare e valorizzare i principali driver del valore economico e non-economico sottostanti la realizzazione di una strategia integrata di Welfare Aziendale” Alberto Dell’Acqua, SDA Bocconi School of Management.

“Siamo molto entusiasti di prendere parte alla creazione di un hub permanente dedicato al welfare aziendale, strumento che sta assumendo sempre più un ruolo chiave per il sistema Paese e che come tale deve essere studiato e valorizzato – dichiara Paola Blundo, Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia – oggi più che mai è in grado di venire incontro ai nuovi bisogni delle persone, di sostenere le famiglie e l’economia. Non parliamo solo di benefici economici, ma anche di una leva per migliorare il benessere aziendale e l’employer branding”.

Alla tavola rotonda di presentazione tenutasi lunedì scorso presso la sede della SDA Bocconi hanno partecipato:

Paola Cillo – Direttore Ricerche Corporate and Financial Institutions, SDA Bocconi

Alberto Dell’Acqua – Direttore Corporate Welfare Lab SDA Bocconi

Paola Blundo – Direttore Corporate Welfare Edenred Italia

Sonia Malaspina – Direttrice HR Italia e Grecia Danone Nutricia

“Abbiamo introdotto il welfare nel 2011. Anno dopo anno il welfare ha contribuito a sostenere il benessere, l’ingaggio e la performance delle nostre persone. Dal 2019 lo abbiamo esteso anche alle persone che svolgono uno stage preso di noi” spiega Sonia Malaspina, Direttrice HR Italia e Grecia Danone Nutricia.

