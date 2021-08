Coop Lombardia: nel 2020 welfare potenziato e in crescita

Venerdì 27 Agosto 2021, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 10:00

Noi per noi: il piano welfare di Coop Lombardia vede al centro sicurezza, formazione, borse di studio, prestiti, salute. La cooperativa ha ricevuto inoltre l’attestato di “Luogo di Lavoro che Promuove Salute” 2020 dall’Ats di Milano

Il piano welfare Noi per noi messo in campo nel 2020 da Coop Lombardia per i suoi 4.728 dipendenti è stato potenziato nell’anno della pandemia, con nuove e diverse iniziative rivolte ai lavoratori e alle loro famiglie.

“Nonostante l’emergenza sanitaria che ha colpito duramente anche la nostra regione – ha spiegato il direttore risorse umane della cooperativa, Luca Rizzardi – Coop Lombardia ha proseguito l’impegno rivolto ai suoi 4.728 dipendenti, ampliando e potenziando il piano welfare ‘Noi per Noi’ a loro dedicato”. Nel 2020 la cooperativa ha destinato un premio ai dipendenti che hanno conseguito il diploma superiore o la laurea nel corso della loro attività in Cooperativa. Numerose anche le borse di studio assegnate ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti. Previsto anche un ‘prestito scuola’ a tasso zero finalizzato all’acquisto di testi, materiale scolastico, spese per le lezioni aggiuntive e corsi di recupero.

Importante anche l’impegno nell’area salute e benessere, la cooperativa ha offerto supporto psicologico per tutto il periodo di pandemia 2020. Ai colleghi con particolari disagi o necessità generate dalla pandemia è stato rivolto il ‘Fondo 3xte’ di permessi retribuiti, alimentato dalla Cooperativa e dalla generosità di tutti i suoi collaboratori. Aiutare un dipendente o i suoi familiari a realizzare un desiderio, grazie a un crowdfunding che coinvolge tutti i dipendenti della cooperativa, è l’obiettivo dell’iniziativa ‘Noi per te’. Per l’impegno nei suoi negozi durante la pandemia, Coop Lombardia è stata premiata con un attestato di “Luogo di Lavoro che Promuove Salute” 2020 dall’Ats di Milano. Da ultimo Coop Lombardia ha aderito ad un’apposita iniziativa per accelerare il piano di vaccinazione contro il Covid-19 per tutti i lavoratori.

