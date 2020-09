Come sta il SSN? Risponde Istituto per la Competività

Istituto per la Competività promuove il 25 settembre un webinar sulla situazione del sistema sanitario in era Covid-19

Riportare la sanità al centro. Dall’emergenza sanitaria all’auspicata rivoluzione della governance del SSN è o il titolo dell’iniziativa pubblica annuale dell’area Innovazione dell’Istituto per la Competitività (I-Com).

Un think tank fondato nel 2005 da un gruppo di studiosi, professionisti e manager con sede a Roma e a Bruxelles. L’obiettivo è promuovere temi e analisi sulla competitività in chiave innovativa all’interno del quadro politico-economico italiano, europeo e internazionale. I principali settori di interesse di I-Com sono: digitale, energia, innovazione, salute e istituzioni. Nel luglio 2017 l’Istituto per la Competitività ha aderito al Global Trade and Innovation Policy Alliance, una rete internazionale di think tank attivi sui temi dell’innovazione.

Il webinar di presentazione dell’indagine si svolgerà sulla piattaforma Zoom venerdì 25 settembre, dalle 10:00 alle 12:30.

L’iniziativa si propone di analizzare la situazione del sistema sanitario, facendo luce sulle fragilità già presenti prima dell’emergenza Covid-19 ed evidenziando le opportunità di rilancio legate alla possibilità di mettere a sistema le soluzioni virtuose sperimentate in questo periodo.

Nel corso dell’evento sarà presentato lo studio I-Com che, partendo da una disamina della nascita ed evoluzione della pandemia e della sua gestione in Italia, analizzerà gli interventi ritenuti ancora necessari per giungere a una migliore organizzazione del sistema sanitario e della governance farmaceutica. Oltre l’esigenza di allocare le giuste risorse economiche e finanziarie, un’efficace e capillare assistenza sul territorio, lo sviluppo di strumenti di e-health, il sostegno all’innovazione, la collaborazione tra i diversi attori del sistema salute.

