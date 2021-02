LA SCELTA

CITTÀ DI CASTELLO Mense scolastiche, premiata la scelta del biologico. L'impiego di prodotti certificati e sostenibili non è una novità per Città di Castello che ha introdotto forme di chilometri zero e tracciabilità in tempi non sospetti. Adesso il capitolato di fornitura prevede ortofrutta dall'Agricoltura Sociale, alimenti trasformati da materie prime coltivate in terreni sequestrati alle mafie, prodotti del mercato equosolidale.

Ma anche derrate a filiera corta (da imprese di Città di Castello-Galliano, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, ) nelle quantità necessarie al raggiungimento delle percentuali per la certificazione delle mense. Inoltre, sui piatti di bambini ed adulti fruitori del servizio finiscono prodotti a vario titolo certificarti Dop, Igp, Stg, Pat, pesci pescati o allevati in modo sostenibile, provviste da allevamenti ad alto benessere animale.

Un comportamento virtuoso riconosciuto dai Ministeri dell'Agricoltura e dell'Università con un contributo di 51mila euro che l'ente locale intende ridistribuire tra le famiglie. «Ci è parso il modo migliore per rispettare anche il significato etico e solidaristico della svolta biologica compiuta dall'amministrazione quando questi temi erano all'orizzonte ma molto rischiosi da trasformare in best practice, le somme verranno accreditate nel borsellino elettronico virtuale sul portale Pinguino webda usare nel servizio di mensa biologica», spiega Rossella Cestini, assessore ai Sevizi educativi. Il rimborso, circa 20 centesimi sul prezzo del ticket, interessa 1648 bimbi, di cui 1353 mangiano alla mensa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

La quota del Fondo nazionale attribuisce loro 35 euro; 27 euro invece andranno ai 2160 piccoli che fanno quattro rientri, 18,50 euro ai 672 che ne fanno tre, 14 euro ai 273 che ne fanno due. «Salutare e sostenibile: siamo davvero contenti del riconoscimento della qualità delle nostre mense scolastiche, un obiettivo che perseguiamo da sempre, sfidando spesso luoghi comuni e resistenze al cambiamento», commenta Cestini. «Abbiamo calcolato un otto per cento di pasti sociali, coperto da progetti di solidarietà cui parteciperanno le aziende, il servizio gratuito per il terzo figlio, l'apertura di uno sportello dietetico presso ciascun Circolo didattico a disposizione di genitori ed insegnanti».

Walter Rondoni

