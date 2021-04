1 Aprile 2021

Dalla rissa social alla strada. I Carabinieri di Aci Sant'Antonio, nel catanese, hanno denunciato 13 persone di età compresa tra i 20 e i 56 anni, responsabili a vario titolo di una violenta rissa scoppiata la sera dello scorso 29 marzo nella quale avuto la peggio un 26enne, tutt'ora ricoverato in terapia intensiva, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico nell'ospedale Cannizzaro di Catania. I Carabinieri hanno sequestrato 2 mazze da baseball, 1 sfollagente e 1 catena utilizzati durante la rissa, individuando altresì una telecamera utile alla ricostruzione dei fatti. Sono tuttora in corso accertamenti tesi all'identificazione dei rimanenti partecipanti alla maxi rissa.

In particolare, un 20enne di Acireale trovandosi all'interno del social network Houseparty aveva iniziato un'animata discussione con un 16enne di Aci Catena, accusato di essersi imbucato nella “stanza virtuale” dove il primo stava messaggiando con degli amici. La diatriba, costellata anche da inequivocabili insulti, si è spostata sulla piattaforma Instagram anche con scambio di messaggi audio dal tenore provocatorio. Quasi al termine della disputa social è intervenuto, in difesa del fratello minore, un terzo soggetto che ha invitato il maggiorenne di Acireale a chiarire la situazione tramite un appuntamento. Dopo aver preso accordi telefonici circa il luogo e l'ora dell'incontro, il 20enne di Acireale insieme a tre amici si sono recati ad Aci Sant'Antonio e sono stati oggetto di una vera e propria imboscata da parte di numerosi soggetti che, oltre ad essere muniti di mazze e di una catena, hanno anche lanciato all'indirizzo del 20enne di Acireale una transenna stradale. Quest'ultimo, da parte sua, pronto anche lui alla guerriglia, ha tirato fuori dalla sua auto una mazza da baseball per controbattere ai colpi sferrati dagli avversari. Alla maxi rissa hanno partecipato anche i genitori e uno zio del 20enne di Acireale.

