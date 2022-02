Cassa commercialisti e Reale Mutua: per la salute dei liberi professionisti

Cassa dottori commercialisti offre insieme alla polizza sanitaria Reale Mutua un check up gratuito a tutti gli iscritti

Le casse continuano a puntare sulla salute e il benessere della famiglie, cercando di sostenerle in un momento così delicato e di fronte a bisogni sempre più strutturali e diffusi. Non è un caso infatti che la salute sia la priorità per gli italiani, come emerso gli scorsi giorni dall’analisi Unipol-Ipsos. Centralità della salute e importanza della prevenzione sono quindi alla base del check up che Cassa Dottori Commercialisti offre gratuitamente a tutti gli iscritti, ai tirocinanti pre-iscritti e ai pensionati attivi grazie alla convenzione con Reale Mutua Assicurazioni che sarà attiva anche per il 2022.

La polizza prevede, infatti, la copertura assicurativa gratuita grazie alla polizza sanitaria Piano base per grandi eventi morbosi e l’accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance, presente su tutto il territorio nazionale. A questo si aggiunge il controllo annuale gratuito che comprende analisi di laboratorio ed esami specifici come l’elettrocardiogramma da sforzo e, per chi ha più di 50 anni di età, ecodoppler, ecografia mammaria, mammografia, PSA e Rx polmonare.

“La tutela della salute – spiega Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti – non può che rappresentare una priorità per un ente come il nostro che si occupa di tutelare e supportare i liberi professionisti che possono trovarsi ad affrontare, nel caso di malattia, un impatto importante anche sulla loro operatività”.

