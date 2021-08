Careapt: welfare di prossimità per la salute e l’assistenza

Giovedì 5 Agosto 2021, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 13:00

La società Careapt, il research venture del Gruppo Zambon, con ParkinsonCare offre un servizio di teleassistenza infermieristica che garantisce al malato e alla sua famiglia il supporto di un esperto quando se ne ha bisogno

ParkinsonCare è il servizio di welfare di prossimità e assistenza della società Careapt, research venture del Gruppo Zambon, che mette a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie due infermieri esperti della malattia per affiancarli ogni giorno in questa sfida, assicurando risposte immediate e interventi mirati senza doversi spostare dal proprio domicilio. Gli infermieri aiutano paziente e familiari a riconoscere e monitorare i sintomi, suggeriscono strategie infermieristiche e misure di igiene che ne favoriscano il controllo, forniscono il sostegno necessario per affrontare dubbi e momenti di difficoltà che si possano presentare.

Le soluzioni di Careapt si avvalgono di moderne tecnologie digitali che, attraverso una piattaforma di collaborazione coordinata da un case manager, favoriscono l’integrazione dinamica del Team di cura del paziente. Ogni piattaforma viene disegnata per facilitare la condivisione delle informazioni tra i professionisti sanitari, lo sviluppo di relazioni terapeutiche improntate alla fiducia e la razionalizzazione di percorsi assistenziali. Gli infermieri sono raggiungibili via telefono al numero dedicato, fornito al momento dell’attivazione del servizio o via mail, dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì, senza limite al numero di contatti di cui il paziente o il caregiver abbiano bisogno per affrontare le sfide quotidiane della malattia.

La mission di Careapt vuole trasformare la cura delle malattie croniche in un’esperienza di relazione e attenzione alla persona articolata in varie fasi che comprendono:

Primo colloquio: durante il primo contatto ci si conosce, si racconta la storia della malattia, si identificano i problemi ricorrenti o le difficoltà principali nella convivenza con la malattia. E si definiscono gli obiettivi di salute da raggiungere insieme.

Care Plan: in questa fase si condividono i passi da fare per imparare a gestire e a controllare meglio i sintomi e si pianificano i colloqui di approfondimento, monitoraggio e di follow up.

Problem solving: ogni volta che nascono dubbi, preoccupazioni, c’è un sintomo nuovo o uno vecchio si è aggravato paziente e caregiver possono contattare la propria infermiera che cercherà di comprendere, insieme a loro, cosa sta succedendo e fornirà le indicazioni per gestire al meglio la situazione.

Preparazione alla visita neurologica: prima di ogni visita con lo specialista, paziente, caregiver e infermiere ripercorrono i mesi trascorsi per capire insieme quali sintomi si sono aggravati, quali sono migliorati, quali sono più pesanti da gestire e si prepara un promemoria da condividere con il neurologo per facilitare la comunicazione e ottimizzare il tempo visita.

Inoltre, il paziente avrà accesso ad un’area riservata della piattaforma digitale, sulla quale saranno disponibili i referti redatti dagli infermieri nel corso dei colloqui di approfondimento della sintomatologia e le valutazioni periodiche, che potranno essere condivise con il medico curante.

Careapt è una società fondata da Zcube, il Research Venture di Zambon, ed è dedicata allo sviluppo di soluzioni integrate Hi-Tech/Hi-Touch per trasformare la cura delle malattie croniche in un’esperienza di relazione e attenzione alla persona.

L'articolo Careapt: welfare di prossimità per la salute e l’assistenza proviene da WeWelfare.