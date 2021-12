Grazie alla partnership tra Edenred Italia e Land of Fashion, da oggi sarà possibile utilizzare i buoni acquisto di Edenred Italia per lo shopping negli outlet LOF.

Il nuovo partner di Edenred Italia, Land of Fashion, accetta da oggi i buoni acquisto Edenred Shopping – Ticket Compliments in tutto il suo gruppo a cui fanno capo 5 villaggi outlet in Italia. A partire da oggi, infatti, i buoni acquisto Edenred Shopping – Ticket Compliments possono essere utilizzati per fare shopping nelle oltre 600 boutique presenti al Franciacorta Village (Rodengo – Saiano BS), al Palmanova Village (Aiello del Friuli UD), al Valdichiana Village (Foiano della Chiana AR), al Mantova Village (Bagnolo San Vito MN) e al Puglia Village (Molfetta BA).

L’ingresso di Land of Fashion tra i partner arricchisce ulteriormente il panorama di prodotti acquistabili con i buoni acquisto Edenred Shopping – Ticket Compliments. In virtù dell’accordo tra Land of Fashion ed Edenred Italia, i beneficiari dei Buoni Acquisto, sia cartacei che digitali, potranno presentarsi presso gli Info Point dei 5 Outlet Village e ricevere indicazioni sul loro utilizzo per l’acquisto di capi dei più prestigiosi brand della moda, con il vantaggio del prezzo-outlet, ovvero riduzioni fino al 70%.

Un’ottima opportunità da sfruttare anche in vista degli acquisti legati alle festività natalizie. “Soluzioni come i buoni acquisto contribuiscono a migliorare la qualità della vita di chi ne usufruisce e rappresentano un importante stimolo alla domanda e, quindi, un fattore di sviluppo nella direzione della ripresa dei consumi. La partnership con un gruppo prestigioso come Land of Fashion ci permette di rendere ancora più ricco il panorama di insegne presso cui utilizzare i buoni acquisto, offrendo ai nostri utenti un’esperienza e non un semplice prodotto”, dichiara Paola Blundo, Direttore Merchant di Edenred Italia.

L'articolo Buoni sconto per Natale: Edenred inaugura la partnership con Land of Fashion proviene da WeWelfare.