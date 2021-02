IL CASO

ASSISI Il sagrato della chiesa di san Pietro sarà riqualificato. Lunedì partiranno i lavori il cui costo si dovrebbe aggirare attorno ai centomila euro. Un intervento atteso da tempo dagli assisani visto il pessimo stato in cui versa il sagrato tra sanpietrini rotti e pietre divelte, con i cittadini che avevano rivolto diversi appelli affinché si procedesse ai lavori di rimessa a punto. E senza dimenticare che il sagrato stesso viene spesso utilizzato addirittura come parcheggio per le auto.

L'INTERVENTO

Il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale mira proprio a restituire decoro alla piazza antistante l'abbazia costruita dai benedettini del monte Subasio nel X secolo in un terreno allora fuori dalle mura della città. Un'area dove sorgeva un'antica necropoli romana. Soltanto nel 1316, in seguito dell'ampliamento delle mura, l'abbazia di San Pietro fu per la prima volta incorporata e inclusa all'interno della città. L'appartenenza all'ordine benedettino costituisce per questo edificio il segno di maggiore identità nel panorama degli altri luoghi di culto cittadini, in quanto, per un editto della fine del 1200, ad Assisi non fu più permesso costruire o lasciare terreni a ordini religiosi diversi da quello francescano.

«L'obiettivo dell'intervento - viene spiegato - e' quello di far restare inalterati il disegno e le rifiniture della pavimentazione esistente attraverso la posa di listelli in cotto fatto a mano. Allo stesso tempo si prevede una riqualificazione del sottofondo e quindi un'adeguata e indispensabile regimentazione delle acque meteoriche. Infine, ma non in ordine di importanza, verranno abbattute completamente le barriere architettoniche in corrispondenza dell'accesso all'abbazia».

Si tratta insomma di una manutenzione straordinaria che nell'arco di due mesi dovrebbe risanare e riqualificare un bene fondamentale ed eccelso del patrimonio della città, una chiesa sotto il cui altare maggiore si trova il sarcofago con il corpo di san Vittorino martire, terzo vescovo di Assisi e co-protettore della città.

Recentemente è stato anche ripristinato il muro dell'abbazia di San Pietro crollato nel novembre 2019 apparentemente a causa delle piogge che avevano fatto smottare il terreno sottostante.

TANTE AUTORIZZAZIONI

Un intervento che ha avuto bisogno di tutte le autorizzazioni dell'amministrazione comunale e della Sovrintendenza essendo Assisi parte del patrimonio mondiale Unesco.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA