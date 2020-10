© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì sera, Fali Ramadani ha proposto Vlahovic alla Roma. La novità è che l’influente agente non è passato per il ceo Fienga ma ha contattato direttamente i Friedkin. È la prima volta che accade dal cambio di proprietà. Davide Lippi, ad esempio, bypassando gli intermediari ai quali la Roma ha deciso di affidare la quasi totalità delle operazioni in entrata e uscita, aveva proposto Borja Mayoral ma pur sempre al Ceo (che intanto ieri ha visto la corte d’Appello sospendere l’inibizione nei suoi confronti fino al 5 ottobre). Una prima volta che potrebbe rendere “operativa” anche sul mercato la nuova proprietà. Dan e Ryan, infatti, dopo aver preso informazioni sull’attaccante all’interno di Trigoria, hanno preso tempo per la chiusura della trattativa di Borja Mayoral. Un retroscena che regala una luce diversa al rallentamento emerso sull’attaccante spagnolo. Oltre alle riflessioni di Zidane, ci sono da aggiungere anche le valutazioni in casa giallorossa. La Roma è consapevole che i margini di manovra sono ridotti visto che la richiesta viola (25 milioni) è ritenuta eccessiva per un ragazzo che ha racimolato tra campionato e Coppa Italia appena 2064 minuti (l’equivalente di 23 partite) in una stagione e mezza (con 6 gol all’attivo). Ma l’identikit del serbo entra comunque di diritto nella lista ristretta dei possibili vice Dzeko.PISTA SPAGNOLAAnche perché Vlahovic - al netto delle smentite - attualmente è sul mercato. Il feeling con Iachini non è scattato e la possibile cessione di Milenkovic o di Chiesa, regalerebbe al club viola la liquidità necessaria per acquistare un centravanti d’area (Piatek). L’ex Partizan, nonostante l’imponente struttura fisica (alto 190 centimetri), è invece un attaccante più mobile che sa svariare su tutto l’arco offensivo e creare spazi per i compagni. Con un ingaggio, particolare da non sottovalutare, che non arriva al milione. L’identikit (tecnico e economico) che cerca la Roma. Al serbo stanno pensando il Parma e il Verona, disponibili a prenderlo in prestito per un anno. A fronte di un affondo, è chiaro che la prospettiva di trasferirsi nella Capitale farebbe pendere la bilancia a favore della Roma. Va però convinta la Fiorentina, non un dettaglio secondario. Per questo motivo le piste emerse nei scorsi giorni rimangono quantomai vive. Borja Mayoral per costi è il preferito. Fienga ha un’intesa di massima con il Real Madrid (1 milione per il prestito e 12 per il riscatto) che tuttavia preferirebbe liberarsi di Jovic. Il connazionale di Vlahovic ha un ingaggio di 4,5 milioni che ne frena l’appeal: spenderli infatti per un giocatore che sulla carta viene per ricoprire il ruolo di vice Dzeko, è motivo di confronto interno a Trigoria. Diverso il discorso se il Real Madrid fosse disposto a partecipare all’ingaggio, ma notizie in merito non se ne hanno. C’è inoltre da considerare che se l’ex Eintracht va via da Madrid, è per giocare. E non per fare il vice di qualcuno. Questo è il consiglio dato al suo assistito da Ramadani. Guarda caso, lo stesso agente di Vlahovic.ATTESA PER CHRISChi invece non è mai uscito dal mirino giallorosso è Chris Smalling. La vicenda è nota, in tutti i suoi aspetti: lo United chiede 20 milioni, a Trigoria da 2 giorni hanno alzato l’offerta da 9,5 milioni più 2 di bonus a 12+3. La conferma di Skriniar all’Inter («C’è stato un contatto con il Tottenham, ma abbiamo ribadito che non è sul mercato», le parole ieri di Ausilio) depenna i nerazzurri. Tradotto: la Roma corre da sola. La palla passa quindi al Manchester. Entro domani si attende una risposta. Se la società inglese dovesse rifiutare la nuova proposta, il piano B oscilla tra Verissimo (Santos) e Marcao (Galatasaray). Se parte Karsdorp (difficile), offerto Dalot (Manchester United). In uscita Coric, vicino al club olandese Venlo.