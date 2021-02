© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOUn successo per riconquistare la vetta e avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida di domenica con il Gladiator che aprirà il girone di ritorno. Oggi pomeriggio, alle 14.30 allo stadio Francioni, il Latina Calcio 1932 affronta l'Arzachena Academy nel primo dei tre match da recuperare. Gli uomini di Raffaele Scudieri, reduci dai pareggi con Nocerina e Insieme Formia, hanno come obiettivo quello di scavalcare la Vis Artena capolista, al momento ad appena un punto di distanza, ma con una gara disputata in più rispetto ai nerazzurri.I sardi non se la passano granché, anche se dopo 4 ko consecutivi hanno ritrovato i tre punti e un bel po' di fiducia grazie al 2-0 rifilato domenica all'Afragolese. Non sono ammessi cali di tensione tra i pontini che potranno però contare sul rientro dell'esterno Teraschi. L'attaccante Di Renzo ha svolto la rifinitura con il gruppo e dovrebbe iniziare dalla panchina, ancora fuori per infortunio invece il centrocampista Sevieri.FATTORE CASALINGOI pontini dalla loro hanno una gran voglia di tornare in testa e il desiderio di dare un calcio alla cattiva sorte che da un mese a questa parte non ha dato tregua a Corsetti e compagni. Tra infortuni e squalifiche il tecnico Scudieri ha dovuto fare di necessità virtù e, nonostante tutto, il Latina è sempre lì a duellare con le più forti del raggruppamento. E poi c'è il fattore Francioni da non trascurare: sul proprio terreno i nerazzurri hanno ottenuto solamente successi e un solo pareggio, dieci giorni fa contro la Nocerina: l'Arzachena è avvertito.Il recupero di Ciccio' Esposito ha permesso ai pontini di dare una sistemata alla fase difensiva, ora però c'è da migliorare le performance sotto porta. Negli ultimi 270' il Latina ha realizzato tre gol, pochi per chi ha intenzione di vincere il campionato. In attesa di ritrovare il bomber Di Renzo (6 gol fin qui), Scudieri sa di poter contare sull'arma Calabrese, il centravanti arrivato nel mercato invernale che proprio domenica contro l'Insieme Formia ha messo a segno il suo primo gol con la nuova maglia. E chissà che non sia proprio lui a partire dal 1' nella sfida contro i sardi, con Alessandro, Corsetti e Sarritzu a contendersi le altre due caselle disponibili per completare il reparto avanzato.MATCH IN DIRETTALa sfida odierna sarà arbitrata da Julio Milan Silvera della sezione di Valdarno, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Pierpaolo Vitale di Salerno. Gara che, come noto, si disputerà a porte chiuse, alla quale però sarà possibile assistere attraverso il profilo Facebook del Latina Calcio 1932 attraverso il pagamento di un ticket.OCCHIO AL MONTEROSITra le partite del pomeriggio anche Monterosi-Afragolese, sifa che interessa i nerazzurri visto i viterbesi sono terzi a 3 punti ma con 4 match da recuperare.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA