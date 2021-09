Antitrust avvia istruttoria sulla fusione Nexi-Sia

1 Minuto di Lettura

Venerdì 3 Settembre 2021, 09:00







(Teleborsa) - L'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio per valutare la fusione per incorporazione di SIA in Nexi . L'operazione di concentrazione - secnodo l'authority - coinvolge differenti operatori, sia dal punto di vista della domanda sia da quello dell'offerta, e interessa numerosi ambiti del settore dei pagamenti digitali.



In particolare, l'AGCM valuterà gli effetti della concentrazione sui settori dei servizi di merchant acquiring, di processing, di emissione delle carte di pagamento, di compensazione al dettaglio dei pagamenti, di trasmissione dei dati interbancari e anche dei servizi per la fornitura e la manutenzione degli ATM.



La fusione - si sottolinea - potrebbe determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante da parte della nuova entità con effetti di tipo orizzontale, nonché di natura verticale e conglomerale.