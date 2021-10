ANIA: oggi la prima giornata dell’Insurance Summit

Lunedì 18 Ottobre 2021, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 13:00

SAVE THE DATE: Il 18 e 19 ottobre si terrà a Roma a Villa Miani, in via Trionfale 151, l’Insurance Summit “Ensuring a prosperous future for people and the planet”, evento organizzato per la prima volta in Italia dall’ANIA con il supporto della Federazione Internazionale delle Associazioni Assicurative (GFIA), nell’ambito delle iniziative del G20

Il tema centrale del Summit Ensuring a prosperous future for people and the planet organizzato per la prima volta nel nostro paese da ANIA col supporto della Federazione Internazionale delle Associazioni Assicurative (GFIA), nell’ambito delle iniziative del G20 sarà la sostenibilità: verranno approfonditi, in particolare, gli aspetti legati agli investimenti, ai cambiamenti climatici e al sistema di welfare, evidenziando il contributo offerto dal mondo assicurativo.

La prima giornata, quella di oggi 18 ottobre, sarà dedicata all’analisi dello scenario internazionale, mentre la seconda, domani, si concentrerà sul contesto italiano: le priorità del mercato, gli effetti della crisi economica generata dalla pandemia, le prospettive di rilancio anche alla luce delle misure previste dal PNRR.

Nel dettaglio, il pomeriggio odierno si concentrerà a partire dalle 15.30 attorno al Panel 3 – Towards an integrated welfare system: An optimal mix of public and private schemes for pensions, health and long-term care i cui moderatori saranno Alessandra Migliaccio di Bloomberg, Masamichi Kono di OECD, Seiji Inagaki di Holdings Inc., Susan Neely di Life Insurers, Allegra Van Hövell-Patrizi CEO di Aegon the Netherlands e membro del Management Board di Aegon N.V e Anna Maria Lusardi per EDUFIN.

Il Summit sarà aperto sia oggi che domani dalla Presidente di ANIA Maria Bianca Farina e interverranno rappresentanti del Governo, vertici delle compagnie di assicurazione, autorità nazionali e internazionali.

L’evento potrà essere seguito sui nostri canali social (Twitter, LinkedIn e Instagram) e in diretta streaming dal sito dell’ANIA.

