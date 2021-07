Anche Welfare4You entra in AIWA

Giovedì 15 Luglio 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 11:00

Welfare4You entra a far parte dell’Associazione Italiana Welfare che consolida l’85% di rappresentatività del mercato



Welfare4You, Smart Provider specializzato nella consulenza, nella progettazione e nella realizzazione di Piani di Welfare Aziendale basati sull’adozione di piattaforme web-based di ultima generazione, entra a far parte di AIWA.

Con l’ingresso di questo importante player, l’Associazione Italiana Welfare Aziendale nata nel 2017 consolida oltre l’85% di rappresentatività del mercato. L’eterogeneità del portfolio Clienti di Welfare4You – che comprende microimprese, PMI e grandi gruppi societari – è per AIWA un arricchimento in quanto testimonia la versatilità delle soluzioni realizzabili per la creazione di Piani di Welfare Aziendale adattabili alle caratteristiche dimensionali delle imprese, ai diversi settori economici e contrattuali in cui esse operano e ai differenti contesti lavorativi che esprimono.

Nel dare il benvenuto all’azienda nuova associata, Emmanuele Massagli – Presidente di AIWA ha commentato: «AIWA è la casa di tutti i progettisti di welfare, quelle aziende che stanno superando la sola dimensione di “provider”. Welfare4You è testimonianza di come la mera identificazione tecnologica stia stretta a realtà così dinamiche, multidimensionali e consulenziali quali sono diventate le imprese a noi associate, alle quali oggi si aggiunge un player giovane ed estremamente qualificato come Welfare4You. I professionisti di questa azienda ci aiuteranno a raccontare esperienze di Welfare Aziendale sempre più “cucite su misura” dei bisogni delle persone e delle esigenze delle imprese, di ogni dimensione e di ogni settore».

Welfare4You si distingue sul mercato grazie a piattaforme in grado di assicurare una user experience ed un livello di personalizzazione tra i più elevati oggi disponibili, che le permettono di realizzare soluzioni non standardizzate e realmente costruite intorno ai differenti bisogni individuali e familiari dei lavoratori beneficiari delle iniziative di Welfare Aziendale. La decisione di aderire ad AIWA, nasce con l’intento di contribuire a comunicare con forza i vantaggi del Welfare Aziendale e sensibilizzare aziende, istituzioni, politica e parti sociali sulla sua corretta evoluzione.

«Il processo di sviluppo che come impresa stiamo vivendo – ha commentato Paolo Barbieri, founder e CEO di Welfare4You – ci rende sempre più partecipi del più generale trend di crescita della diffusione del Welfare.

