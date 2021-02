L'OPERAZIONE

Due medici della Asl sono finiti nei guai dopo un controllo da parte dei carabinieri del Nas di Latina. Quando i militari per la tutela della salute sono andati a bussare alla porta della guardia medica di Sabaudia, infatti, per ben due volte non hanno trovato nessuno. Avrebbero quindi contattato la centrale operativa per rintracciare i dottori, che poi sarebbero arrivati in ambulatorio, ma ormai era tardi per qualunque giustificazione. Entrambi saranno probabilmente sottoposti a provvedimento disciplinare interno da parte dell'azienda sanitaria locale: la guardia medica, infatti, seppure reperibile, in orario di servizio deve restare comunque sul posto di lavoro a meno che non sia fuori per motivi inerenti una visita a qualche paziente. E a quanto sembra, stando ai riscontri effettuati dai carabinieri, così non era.

Fortuna loro, dal momento che non è più possibile per i pazienti recarsi in ambulatorio, non sussisterebbe il reato di interruzione di pubblico servizio, altrimenti i guai sarebbero stati ancora più seri. I Nas si sono recati di notte nell'ambulatorio di Sabaudia, ma anche negli altri della provincia: dieci in tutto i controlli effettuati da nord a sud del territorio. Gli orari della guardia medica sono particolari: vanno dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 14 del giorno prefestivo alle 8 del giorno successivo al festivo. I carabinieri hanno quindi scelto un orario idoneo per un controllo e sono andati. Nell'ambito degli stessi controlli sono state trovate, in quattro strutture sempre di guardia medica, stavolta al sud pontino, carenze strutturali. Si tratterebbe di carenze di lieve entità, come ad esempio pareti che hanno subito il trascorrere del tempo, finestre e docce mancanti, servizi igienici malfunzionanti, sistema di aerazione da migliorare. Però tutte segnalate dai carabinieri. I controlli del Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina sono stati eseguiti nell'ambito di verifiche coordinate a livello nazionale: 390 i presidi pubblici di continuità assistenziale ispezionati, di cui 99 trovati con locali inadeguati. Diciannove persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria e 85 segnalate alle autorità amministrative e sanitarie regionali: destinatari dei provvedimenti sono stati i responsabili dei servizi e i dirigenti delle relative Asl. In alcuni casi sono stati trovati persino farmaci scaduti, in altri l'assenza di medicinali salvavita come l'adrenalina: durante i controlli sono state sequestrate complessivamente 260 confezioni di farmaci scaduti e conservati in condizioni che ne escludevano la possibile somministrazione ai pazienti. Quest'ultimo non è per fortuna il caso pontino.

Stefania Belmonte

