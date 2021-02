ALD Move for Employee implementa l’offerta welfare e allarga le opportunità sostenibili per persone e aziende

ALD Move for Employee è innanzitutto uno strumento di welfare integrato con cui le imprese possono offrire un servizio ai propri dipendenti e magari favorire la scelta dell’elettrico e delle motorizzazioni green, facendo un investimento in termini di immagine e di responsabilità sociale. In nome del welfare e della sostenibilità ambientale, questo programma di convenzioni dedicato ai dipendenti delle aziende e ai loro familiari di primo grado rappresenta un piano di offerte mirato a sostenere il welfare aziendale di moltissime imprese che hanno scelto ALD Automotive come provider di mobilità.

Il Noleggio a Lungo Termine ALD da oggi è alla portata di tutti i dipendenti che potranno avere un veicolo nuovo con un canone mensile fisso tutto incluso. Con ALD Move for Employee è infatti possibile scegliere l’auto, il chilometraggio e la durata del contratto in un unico canone mensile, con un extra sconto e tutti i servizi inclusi, come: assicurazione RCA, esonero parziale da responsabilità per danni al veicolo, incendio e furto, soccorso stradale H24, manutenzione ordinaria e strordinaria, area riservata My ALD e assistenza del Customer Service.

Nell’offerta ALD non mancano i veicoli elettrici, la dimensione di ALD Green è abbinata ai pacchetti juiceMotion che offrono fino a 1.350 kWh o l’installazione dell’infrastruttura di ricarica domestica.

In alternativa c’è il noleggio a lungo termine ALD 2Life che consente ai dipendenti di scegliere tra un’ampia selezione di auto usate, sicure e sottoposte a controlli accurati sulla meccanica e sulla carrozzeria.

ALD offre così un mondo di benefici concreti per i dipendenti, ma anche un’opportunità per le imprese per offrire un programma di welfare integrato ai propri dipendenti tagliando il nastro della mobilità sostenibile e sicura.

L'articolo ALD Move for Employee: welfare “in movimento” proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA