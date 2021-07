AIMUW Consulting: assistenza finanziaria personalizzata e sostenibile

Venerdì 9 Luglio 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 11:00

AIMUW Consulting è la società fondata da Aldo Iaquinta per fornire alle aziende l’opportunità di accesso agli investimenti nel mercato assicurativo e riassicurativo internazionale

AIMUW Consulting è focalizzata principalmente sui settori energia, infrastrutture, cibo, acqua, biotecnologie, minerali e rinnovabili, con l’intento di migliorare la vita umana inglobando gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”.

AIMUW Consulting è un advisor che attraverso un sofisticato processo di analisi, valuta sul mercato soluzioni personalizzate assicurative e finanziarie supportando iniziative di capitale volte allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di finanziamento. La società è stata fondata da professionisti con oltre 30 anni di esperienza nel finanziamento del rischio e nei modelli e nella gestione del trasferimento alternativo del rischio.

Presidente della società è stato nominato Aldo Iaquinta, che vanta una pluriennale esperienza in posizioni di top management nel campo assicurativo e riassicurativo. Paolo Tolla è stato scelto come Amministratore Delegato. Ad essi – accanto ad un supervisory board nel quale figurano Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School, e Flavio Piva, Presidente Banca di Verona e Vicenza – si sono uniti Mayer Nahum, manager con pluriennale esperienza in posizione di direzione in Generali Assicurazioni, Mapfre, Cattolica e Marcello Presicci, docente e manager nel settore della comunicazione, lobbying e relazioni istituzionali.

“Abbiamo deciso di fondare la Aimuw Consulting perché crediamo che in questo momento sia necessario intercettare con modelli di analisi del rischio i capitali provenienti dal mondo assicurativo e riassicurativo attraverso una consulenza professionale. Tutte le attività di revisione analisi e qualificazione dei progetti, dei sistemi, dei fornitori, dei diversi contractors e delle controparti coinvolte, consentono ai Riassicuratori professionali di esaminare e qualificare la loro partecipazione al set dei rischi grazie alla massima professionalità nella sottoscrizione e selezione dei rischi. Per questo – ha aggiunto Aldo Iaquinta – appare quindi come una naturale evoluzione della relazione di affari proporre ai veicoli di investimento diretto dei Riassicuratori professionali la valutazione di programmi finanziari in project (long term, equity o mezzanine, a seconda dei casi e dell’interesse) ove il proprio ruolo di senior underwriter dei rischi esalta l’ottimizzazione e il ritorno sugli investimenti”.

