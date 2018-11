Aeroporto Barcelona-El Prat, terminato scavo sotto pista principale per nuovo accesso ferroviario

(Teleborsa) - La scavatrice del tunnel al lavoro per il nuovo accesso ferroviario al Terminal T1 dell'aeroporto Barcelona-El Prat ha completato la perforazione della sezione che corre sotto la pista principale del complesso aeroportuale. Il Ministro dello Sviluppo, José Luis Ábalos, ha visitato l'area per vedere in prima persona l'avanzamento dei lavori.



Il calendario per l'esecuzione di questa fase dei lavori è stato concordato con Aena (Società aeroportuale spagnola), Enaire (Gestore traffico aereo di Spagna) e le compagnie aeree, per garantire la sicurezza delle infrastrutture aeronautiche e il traffico aereo durante la perforazione del tunnel ferroviario.



Adif (Infrastrutture ferroviarie) ha implementato un piano di auscultazione, monitora costantemente la zona e controlla l'integrità del territorio delle infrastrutture aeroportuali e di perforazione durante e dopo il passaggio della TBM (Tunnel Boring Machine, ovvero la cosiddetta "Talpa"). Ad oggi e in base ai risultati delle misurazioni, non sono state rilevate condizioni particolari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA