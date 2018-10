Valeria Golino confessa: «La fine dell'amore con Scamarcio? La delusione più grande della mia vita»

Valeria Golino ha rilasciato una lunga intervista per il nuovo numero di "F", il settimanale femminile in edicola da domani 17 ottobre. L'attrice ha raccontato alcuni interessanti retroscena sulla fine della sua storia con Riccardo Scamarcio: «La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze. Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film».



La Golino ha poi raccontato la sua convivenza sul set con Scamarcio, dopo la fine della loro relazione: «Temevo di soffrire, ma il tempo aiuta. Poi, sul set, il lavoro artistico diventa la priorità, sentiamo tutti una grande responsabilità, e la vita privata si mette tra parentesi. Lui voleva aiutare me e io volevo aiutare lui: c’era una reciproca voglia di darsi una mano. Da donna, però, la ferita resta. E con quella il disincanto verso l’amore». Adesso, però, Valeria Golino ha trovato un nuovo compagno: «Sola non sono mai stata. C’è una persona nella mia vita (l’avvocato Fabio Palombi, ndr) da circa un anno, ma non è una relazione come le precedenti, non abitiamo insieme, cosa che per me è una novità. Forse sono cambiata, forse ho solo molta paura di rimettermi in gioco».