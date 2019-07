Valentina Privati, ex di Uomini e Donne, chiede una cena gratis al ristorante: ma lo staff la respinge

"Io vi sponsorizzo sul mio profilo Instagram e voi mi offrite la cena". Potrebbe riassumersi così la richiesta a un ristorante di Mazara del Vallo (il Principe Granatelli) di Valentina Privati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, famosa - o quasi - per essere stata la scelta di Marino Catanzaro (tronista), oggi influencer con 176mila follower.

"Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati - ha scritto in un post destinato al ristorante - e grazie ad un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer. Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti. Valentina".

Uomini e Donne, Karina Cascella si sposa: gli indizi in un post su Instagram

Temptation Island, Jessica Battistello e Alessandro Zarino si sono già lasciati? Ecco le parole di lui

La richiesta ha suscitato qualche risata nello staff del locale. I gestori del "Principe Granatelli" hanno ripubblicato il messaggio della influencer sulla propria pagina facebook rifilando un secco 'NO': "Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafo", avevano scritto. Poi il post è stato rimosso, forse per delicatezza, affidando la spiegazione a un altro scritto.

«Sul precedente post la situazione è un pò sfuggita di mano e ci teniamo a fare le dovute precisazioni - spiegano dal Granatelli -. Abbiamo cancellato volutamente un post da 10000 visualizzazioni in poco meno di 10 ore. Un post diventato subito virale in un contesto in cui tutto può fare audience, tutto può entrare nella gogna mediatica e tutto fa business, nel bene o nel male.

Ci teniamo a precisare che siamo sempre alla ricerca di persone con cui collaborare, con modalità che possano apportare un valore aggiunto a tutte le persone coinvolte. Ciò significa che non basta essere un “influencer” ed avere 100,000 followers su Instagram ma è più importante decidere assieme come poter collaborare in maniera virtuosa.

Ci teniamo a rispettare l’etica del nostro lavoro e di quello altrui. Ci scusiamo se in qualche modo abbiamo urtato la sensibilità di qualcuno e non escludiamo in futuro di lavorare con blogger ed influencer che condividono i nostri stessi principi morali. Con affetto, il team di Principe Granatelli».

E così alla povera Valentina non resterà che pagarsi la cena, o abbassare un po' l'asticella, magari cominciando con una pizza. In attesa, ovviamente, di incrementare i suoi fan.

Ultimo aggiornamento: 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA