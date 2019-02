Sanremo, Ultimo e la fidanzata Federica Lelli si sono lasciati. «Colpa degli impegni di lavoro»

Ultimo e Federica Lelli si sono lasciati. La storia d'amore fra Niccolò Moriconi - in gara al Festival di Sanremo con il brano "I tuoi particolari" - e la sua fidanzata è giunta al capolinea, come svelato proprio dal giovane cantautore al settimanale Oggi. «Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita», ha raccontato Ultimo.

Vincitore nella categoria "Nuove proposte" di Sanremo 2018 con la canzone "Il ballo delle incertezze", il cantante ha spiegato che il brano con cui gareggia quest'anno fra i big è dedicato proprio alla sua ex Federica. «All’inizio del testo dico che mi manca la sua voce che al mattino mi faceva "bu" - ha dichiarato Ultimo - una cosa che mi faceva arrabbiare quando stavamo insieme e che ora mi manca terribilmente».



Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA