Trono di Spade, Sophie Turner e Joe Jonas si sposano a sorpresa a Las Vegas

Un post condiviso da Game of Thrones Insider (@gotinsider) in data: Mag 2, 2019 at 12:22 PDT

Sophie Turner, 23 anni, si è presentata con un top di seta bianca e un paio di pantaloni coordinati. Velo nuziale in testa, ha fatto il suo ingresso sulle note di Speechless di Dan + Shay che hanno cantato dal vivo. Ad aspettarla «all’altare» Joe con i fratelli Nick e Kevin che hanno fatto i testimoni.Le storie e le dirette Instagram degli amici immortalano anche lo scambio delle promesse: «Non ti lascerò mai. Ti amerò e mi fiderò di te, tutti i giorni della mia vita. In salute e in malattia… per sempre», hanno recitato i giovani prima di scambiarsi degli anelli di caramelle al posto delle tradizionali fedi nuziali.