Totti: «Ilary? Non sono stato io a tradire per primo»

Domenica 11 Settembre 2022, 11:37

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è iniziata dopo Capodanno. Lo afferma l'ex calciatore in un'intervista al "Corriere della Sera" contestando la foto pubblicata da Dagospia che lo ritrae allo stadio, il 4 dicembre 2021, seduto a breve distanza dalla Bocchi. «Noemi non era allo stadio con me - dice Totti - Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l'amante all'Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo». Quanto alla sua foto sotto la casa di Noemi pubblicata da "Chi", Totti chiosa: «E dov'è lo scandalo? Ormai tutti sanno della nostra storia. Cerco di viverla con discrezione, sempre per non turbare i ragazzi».