Tiziano Ferro "paparazzato" con il marito: «E il mio maglione da scemo...»

«Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi». Tiziano Ferro reagisce così agli scatti del fotografo di "Chi" che lo ha immortalato insieme a suo marito. Il cantante e Victor Allen sono stati scoperti a Latina mentre erano in visita alla famiglia dell'artista italiano. Vacanze di Natale e maglione a tema per Tiziano Ferro che, su questo argomento, scherza con i suoi follower pubblicando la foto del magazine su Instagram. Mano nella mano, la coppia passeggia per le vie della città pontina.Victor Allen è tornato in California mentre Tiziano Ferro resterà in Italia per preparare il prossimo Festival di Sanremo. Qui, insieme ad Amadeus, presenzierà alla 70esima edizione della rassegna musicale italiana. Un'ispirazione... sfuggita di mano. La Mercedes si supera e porta sulla Terra l'auto del futuro: Vision AVTR (Advanced Vehicle Transformation). Liberamente ispirata al film Avatar, la concept car della casa tedesca sbarca sul nostro pianeta e precisamente al CES 2020. James Cameron, ideatore del film, ha partecipato alla realizzazioen di un modello che potrebbe fare da apripista alle automobili del futuro. Intanto sui social spopolano i video dell'AVTR. Super cliccati e ultra condivisi.