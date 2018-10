Stefano De Martino a Domenica In: «Belen la madre migliore che mio figlio potesse avere»

Stefano De Martino intervistato a Domenica In da Mara Venier racconta la sua vita da papà e non mancano i riferimenti a Belen. Stefano si racconta come ragazzo semplice, un giovane con la grande passione del ballo che non ha cercato il successo che ha avuto, ma che ringrazia tutti coloro che hanno permesso che realizzasse i suoi sogni.

Un ragazzo come tanti: «Se dovessi scoprire che domani fare le pizze mi fa stare più tranquillo e riesco a badare a mio figlio e alle persone che amo, mi andrebbe bene lo stesso. Amo questo lavoro, lo rispetto e cerco di farlo nel migliore dei modi, ma non è la mia condizione di vita». Ammette che in famiglia non hanno preso bene il fatto che volesse fare il ballerino di professione perché anche il padre lo aveva fatto e conosceva le criticità di questo lavoro: « Quando mi ha visto così determinato, mi ha detto: ‘Figlio mio, in bocca al lupo!" La danza mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato a essere preciso, sereno, regolare. E questo lo applico a tutto il resto. Non conta il talento, conta il talento nell'applicare la serenità in tutto il resto della propria vita».

Non manca il riferimento a Belen e al figlio Santiago. Vedendo una foto con lei e il figlio confessa che quello è il posto migliore in cui stare: «In quella posizione là io sono felice e sono contento perché, al di là di tutti gli accadimenti e delle storie, sono felice perché ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere».

