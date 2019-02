Stefania Orlando sposa a 51 anni: «Dopo il matrimonio con Roncato avevo perso le speranze»

“Mi ha fatto il discorso e, dopo avermi dato l'anello, ha svelato che lo portava sempre con sé aspettando l'occasione giusta", matrimonio in vista per Stefania Orlando che a 51 anni ha deciso di convolare a nozze col fidanzato, il musicista Simone Gianlorenzi, suo compagno da 11 anni.

Sono le seconde nozze per la showgirl, dopo il passato matrimonio con Andrea Roncato, che si terranno sulla spiaggia di Fregene, sul litorale romano: “Sarà romantico – ha spiegato a “Nuovo” - come una nuvola (…) Sarà un matrimonio rock”.L’alchimia di coppia certo non manca: “Mi piace il suo umorismo all'inglese e anche il suo carattere meraviglioso. In più lui mi piace molto fisicamente”.D’altronde già tempo fa Stefania ha fatto sapere che i tempi erano maturi: “Dopo 11 anni io e Simone ci sposiamo. Dopo il matrimonio con Roncato avevo perso le speranze...”.