Soleil e Jeremias si sono lasciati? L'ex naufraga: «Carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto»

Soleil Sorge e sembrano essere arrivati al capolinea. Dopo l'anticipazione su Chi della fine della loro love story sui social i followers della coppia si sono scatenati e molti hanno fatto diverse battute a Soleil Sorge, insinuando che si sarebbe fatta "sfuggire" anche il piccolo di casa Rodriguez.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, l'amore va a gonfie vele: «Andiamo a convivere»

Belen e Stefano De Martino, vacanza d'amore con Santiago: il messaggio per il marito lascia senza parole



Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele: erano stati in vacanza insieme, si parlava di convivenza, poi hanno smesso di seguirsi su Instagram e le voci di crisi sono diventate sempre più insistenti. Per giorni però nessuno dei due ha confermato o smentito i rumors, fino a quando l'ex naufraga non si è lasciata andare a un lungo sfogo proprio sul social, in risposta a un commento di uno dei suoi seguaci.

«Ma sono stanca di leggere frecciatine di odio. E sento il bisogno di chiederti (sperando che altri haters leggano queste parole) di pensare prima di parlare, soprattutto quando si è ignoranti della verità», ha affermato, «Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita cose che non mi appartengono perché scelgo di portare rispetto a me stessa e i principi umani che mi hanno insegnato. Sono state dette cose sul mio conto, da persone la cui unica movente è l’invidia e insicurezza personale.

Pensate prima di parlare che forse non possedete la verità . Forse tramite queste poche disinformazioni che leggete vi create delle idee sbagliate, persino opposte dalla realtà».

Nelle sue parole non dice chiaramente come stiano le cose tra lei e Jeremias, ma certo non smentisce le voci della crisi. Tra i due potrebbe quindi essere tutto giunto alla fine e, stando alle parole di Soleil, si intuisce che si sia anche conclusa in modo turbolento la loro relazione.

Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA