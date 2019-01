Simona Ventura e Giovanni Terzi, dichiarazione d'amore su Instagram

Simona Ventura e la fine della storia d'amore con Gerò Carraro. La futura conduttrice di The Voice si è raccontata a cuore aperto in un'intervista sul settimanale Oggi. E ha rivelato elementi finora rimasti nascosti sulla fine della sua relazione durata 8 anni. «Gerò mi tradiva».

Simona Ventura avrebbe raccontato senza polemica l'epilogo della love story: «La relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Adesso ha trovato l’amore e gli auguro di cuore di essere felice».

Ma la conduttrice ha parlato anche del suo nuovo amore, il giornalista Giovanni Terzi: «La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché io Giovanni siamo uguali, uniti da una storia simile».

E poco fa, su Instagram , la conduttrice a consacrato la nuova relazione con il primo post romantico dedicato al neofidanzato. Simona ha postato uan foto in cui appare la sua mano che stringe quella di Terzi. E ha commentato: «Più profondo è l’amore e più grande è il mistero #tradinoi #love #life». Neanche a dirlo, in pochi minuti è boom di like. I fan sono con lei: «Ti meriti solo il meglio».



