Roma, movida a Ponte Milvio: c'è anche Manuela Arcuri

Tavoli di legno imbanditi, ampie vetrate, iconiche insegne sui muri. Un posto ideale, quello a Ponte Milvio, per celebrare un compleanno ad alto tasso vip. E così il manager di spettacolo Alfonso Stani decide per un dinner placée con tanti amici ed ospiti.

Tra i primi ad arrivare una seducente Manuela Arcuri, in tubino di paillettes nere su cappottino di broccato in tinta, che si siede subito accanto alla bionda regista Nunzia De Stefano, in look nero e unghie laccate di un rosso intenso. Le due sembrano proprio in grande confidenza. Di fronte a queste dive, ecco una divertente Alessia Fabiani, che per celebrare l’appuntamento sceglie abbaglianti alti stivali rosa su aderentissima tutina color fragola, giubbino in pelle verde cangiante e codini. E poi inizia a fare smorfie al fotografo. Nel frattempo la serata prosegue. E mentre si decolla con i golosi primi piatti della tradizione mediterranea ecco anche Giacomo Urtis e Francesca Rettondini, in completo pantalone nero su décoletté rosa. E’ un fuoco in piena di entusiasmo Catrina Davies, ex Grande Fratello, con un vistoso trucco glitter sulla guancia sinistra, top di paillettes rosa su mini short di pelle nera e scarponcini di vernice. E poi occhio al dettaglio: la mini tracolla rosa porta cellulare che diverte molto la Fabiani.

Tra una ricetta e l’altra, e una chiacchiera e l’altra, arrivano Maria Monsè, Veronica Ursida di “Uomini e donne”, Corrado Ferrante, deus ex machina dell'appuntamento, e Jessica Selassiè: la vincitrice del Grande Fratello Vip 6, presentata al reality di Alfonso Signorini come una delle tre principesse etiopi discendenti dell’omonima dinastia, detronizzata nel 1974. Jessica ha 27 anni, è apparsa al contest assieme alle sorella Lulù e Clarissa, ed è nota per aver partecipato anche alla seconda edizione di Riccanza. Cattura subito l’attenzione con il suo mini abito attillato viola con ampie maniche bianche e sandali color argento.

Poco prima della mezzanotte, tutti nei pressi del bar della location con le selezioni musicali della dj Kristine Von Trois. Allo scoccare delle 24, sulle note di “Tanti auguri” dell’amatissima Raffaella Carrà, appare la mega torta tutta panna, cioccolato, pizzo rosso e diversi corni rossi, che evidentemente non guastano mai. L'happening si conclude con un super brindisi di rito.