Cristina D'Avena e Rocco Siffredi, social scatenati dopo il selfie di Capodanno

Cristina D'Avena e Rocco Siffredi hanno passato il Capodanno insieme e la cantante delle sigle dei cartoni animati ha pubblicato su twitter una foto per immortalare il momento. «Puffa di qua... Puffa di là... Gli auguri con Rocco eccoli qua!», scrive Cristina D'Avena per accompagnare la foto scattata durante il Capodanno a Cinecittà World, in cui è stata ospite insieme a Rocco Siffredi e Valentina Nappi. La cantante ha recentemente pubblicato con Warner Italia l'album "Duets Forever", in cui ripropone le solite sigle in versione duetto.



Cristina auguroni!!! Hai iniziato l'anno col BOTTO eh??? E intravedo anche 2 BOMBE :) — Lucio 23 (@Lucio2313) 1 gennaio 2019

Ultimo aggiornamento: 14:23

La foto che ritrae insieme due rappresentati di settori tanto diversi ha suscitato una pronta reazione sui social, che hanno preso di miraderidendola a colpi di allusioni più o meno esplicite.«Esattamente in che categoria devo cercare? Cartoons?», scrive qualcuno facendo riferimento alle categorie di ricerca per film porno. «Un vostro film insieme...credo sia un sogno per quasi tutti gli Italiani», la incoraggia un altro suggerendo una svolta alla carriera, e ancora: «Così ad occhio ti ha fatto sentire la presenza del grande puffo», «Auguroni Cristina! Attenta al Grande Puffo... », «Mo ho capito che volevi dí quando cantavi "vola mio mini pony"».