Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati? «Lui è tornato con l'ex»

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati. Ancora una volta a rilanciare indiscrezioni bomba sulle coppie dello spettacolo è il giornale di Roberto D'agostino, Dagospia. Secondo il noto giornale di gossip e cronaca rosa, Scamarcio e la Porcaroli sarebbero l'ennesima coppia del 2022 a rompere.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati?

I due attori si erano conosciuti sul set del film “L’ombra del giorno”, la notizia del loro fidanzamento era arrivata circa un anno fa, quando i due erano stati immortalati insieme in alcuni scatti. Secondo le indiscrezioni quinid, il feeling all'interno della coppia si sarebbe già esaurito, tanto da spingere il bell attore pugliese a tornare fra le braccia della sua ex.

«Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli», si legge sul sito Dagospia. Per ora nessuna conferma o smentita da parte della giovane coppia, se non alcune parole ambigue rilasciate dalla Porcaroli in una delle sue ultime interviste: «Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente».

