La regina Elisabetta prepara i dolci con il figlio e i nipoti

La regina Elisabetta II si è recata in una chiesa vicino al suo ritiro rurale mentre suo marito, il principe Filippo è ancora ricoverato in un ospedale di Londra. I funzionari di Corte non hanno fornito alcun aggiornamento sulle condizioni del principe 98enne dopo l'annuncio del ricovero, venerdì scorso, all'ospedale King Edward VII giustificato come una "misura precauzionale a causa di una condizione preesistente".

E al momento non è chiaro se Philip sarà dimesso in tempo per unirsi al resto della famiglia reale per Natale a Sandringham, la reale tenuta di campagna nel Norfolk. La regina ha comunque rispettato la sua routine: oggi si è recata normalmente in una chiesa vicina alla tenuta, la stessa dove la famiglia reale assiste di solito alla messa la mattina di Natale. Buckingham Palace ha pubblicato una foto delle vacanze che mostra la regina mentre prepara i dolci natalizi con suo figlio, il principe Carlo, il nipote William e il piccolo George, rispettivamente, il primo, il secondo e il terzo erede in linea per il trono britannico.

