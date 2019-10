«La regina Elisabetta sta male?». Il gesto di Meghan Markle che fa spaventare i sudditi

«La regina Elisabetta sta male?». Un gesto di Meghan Markle fa spaventare i sudditi. Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web un gesto della duchessa di Sussex che avrebbe fatto temere per la salute della sovrana. Ma andiamo con ordine. Come riporta il Sun , per il royal tour in Africa Meghan Markle ha portato nel suo bagaglio un vestito nero, che dovrebbe indossare in caso di morte della regina.

Royal Family, Elisabetta e gli schiaffi in pubblico al nipote: «Non discutere con me, io sono la regina»

Meghan Markle, Harry dichiara guerra ai tabloid e annuncia querele: «Mi intercettano»

La scelta della duchessa avrebbe fatto temere per la salute della sovrana. Ma in realtà si tratta di una consuetudine reale. Ogni membro della royal family deve portare con sé un abito nero quando viaggia nell'eventualità della morte della regina.

Quando il padre della regina, re Giorgio VI, morì nel 1952, Elisabetta e il principe Filippo si trovavano in Kenya. Dopo l’atterraggio a Londra, la principessa fu costretta ad aspettare in aereo mentre le veniva portato un vestito nero in modo da potersi cambiare prima di uscire dal velivolo.

Ultimo aggiornamento: 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA