Phoebe Dynevor e Pete Davidson stanno insieme: il video con le prime immagini della coppia

Martedì 6 Luglio 2021, 18:51

Da mesi si vocifera di una loro storia, ora finalmente abbiamo le prove. Dagli spalti del torneo di Wimbledon, tra baci, sorrisi e abbracci, Phoebe Dynevor e Pete Davidson si sono mostrati come una coppia. La love story tra la Daphne protagonista della popolarissima serie Netflix "Bridgerton" e il comico del "Saturday Night Live" è ora ufficiale: i due stanno insieme.

Si tratta della prima relazione nota per la star della serie ambientata nel mondo dell'alta società londinese. Pete Davidson, che vedremo presto in "The Suicide Squad", in passato è infatti stato legato alla cantautrice e attrice statunitense Ariana Grande. Inizia ora una nuova pagina della vita delle due star: in questo video le primissime immagini del loro debutto come coppia e le tappe che hanno portato allo sbocciare di questo nuovo amore.