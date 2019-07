Paola Turani, matrimonio davanti a un parterre di vip e influencer: ci sono anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato un successo sui social. Con l'hashtag ufficiale #turpellaswedding, i dettagli della cerimonia e del party celebrato sul lago di Garda hanno spopolato su Instagram e permesso ai tanti fan di godere di ogni momento del giorno più bello per i neosposi.

Si parte dall'abito. Paola Turani ne ha cambiati tre: uno per la cerimonia, uno per il banchetto, infine l'ultimo per ballare tutta la notte insieme agli amici. Il primo abito è stato disegnato appositamente per Paola dall'Atelier Emé. Si chiama Fairy e della favola ha tutti i connotati, dalla gonna ampia in tulle con sfumature rosa al corpetto prezioso. A sirena il secondo abito, corto e scintillante il terzo. Tutti firmati Atelier Emé, così come quelli delle damigelle.



Un capitolo a parte quello degli. Ci sono tutti gli amici influencer di Paola Turani, dalla testimone Giulia Valentina all'Estatista Cinica, da Paolo Stella a Andrea Pinna, Tess Masazza e Camihawke. Ospiti del grande giorno di Paola Turani anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, testimone dello sposo. Con loro anche Aurora Ramazzotti , che si è persino esibita in un mini concerto per gli sposi.

