Paola Di Benedetto, è finita con Federico Rossi di Benji & Fede: «Io mancata di rispetto»

«La mia storia con Federico si è conclusa». Esordisce così Paola Di Benedetto in una storia Instagram, annunciando la fine della sua relazione con Federico Rossi del duo Benji & Fede. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi non entra nei dettagli, ma lascia intendere che qualcosa di grave sia accaduto fra lei e il suo ex: «Se avete imparato a conoscermi - ha scritto - sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla».

Quella fra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è stata una storia travagliata, ricca di alti e bassi, giunta ormai all'epilogo. Il messaggio della bella showgirl si conclude con un auspicio per il futuro: «Il mio pensiero, adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente ed il mio corpo che, come alcuni di voi hanno visto, è un po' mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo».

