​Pamela Prati, vacanze di lusso dopo lo scandalo Mark Caltagirone

Per mesi si è parlato di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. La showgirl infatti aveva annunciato le nozze col fantomatico imprenditore, che poi si è scoperto essere inesistente dopo innumerevoli approfondimenti televisivi e indagini sul web. Venuta alla luce la verità e placato (per ora) il tormentone, la showgirl ha deciso di regalarsi un po’ di relax con le vacanze estive.

Pamela infatti è tornata su Instagram e sta regalando ai suoi follower degli scorci della sue vacanze, come il video che ha postato nelle stories che la vedeva in barca sorridente e spensierata assieme all’amica e come lei prima donna del Bagaglino Valeria Marini.

Non mancano poi foto in costume o di un dopo cena in vestiti eleganti, alcune accompagnate da varie citazioni che vertono sulla ricerca della serenità. Allontanate le ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo insomma la showgirl si gode le sue vacanze, mentre a difenderla è recentemente scesa in campo proprio Valeria Marini: “All'inizio – ha fatto sapere in un’intervista a “Il Tempo” - è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste.

Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l'ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L'altra Pamela, la Perricciolo, non lo so”.

Ultimo aggiornamento: 18:48

