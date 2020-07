Chiara Nasti, il nuovo fidanzato è un calciatore tedesco: chi è Niklas Dorsch

Chiara Nasti è uscita allo scoperto: il suo nuovo fianzato è Niklas Dorsch. L'influencer da 1,7 milioni di follower era stata avvistata pochi giorni fa in compagnia del tedesco a Mykonos, ma ora è arrivata l'ufficialità grazie a un post su Instagram. Chiara Nasti ha pubblicato delle foto in cui si scambia effusioni con il nuovo fidanzato, accompagnate dall'eloquente didascalia: «Hai sconvolto la mia vita».

Niklas Dorsch è un calciatore tedesco di 22 anni, attualmente in forza al, squadra di Bundesliga 2, l'equivalente della nostra Serie B. Smentito così, una volta e per tutte, il gossip su un flirt fra Chiara Nasti e: nel cuore dell'influencer napoletana c'è un calciatore, ma non quello della Roma. Dorsch non è certo noto per vicende legate al gossip, ma in poche ore (e pochi post) ha guadagnato enorme popolarità anche in Italia.