Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, amore a gonfie vele ma problemi di... intimità

L'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno. La showgirl e l'imprenditore della moda, però, hanno un piccolo problema di intimità... Come scrive la stessa showgirl di origini svizzere, infatti, anche un semplice bacio sembra essere un'impresa titanica. Già, perché ogni volta che Michelle Hunziker prova a baciare Tomaso Trussardi, fa capolino Leone, il cagnolino della coppia, che si mette in mezzo ai due. «E lui tra di noi... ogni volta che voglio baciare mio marito... lui si pianta lì!», scrive Michelle Hunziker su Instagram.

Il post è piaciuto ai tanti fan della coppia, ma anche ad altri vip che non riescono a nascondere di apprezzare Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Tra i tanti commenti estasiati, infatti, spiccano quelli di Iva Zanicchi, Mara Venier e Francesca Senette. Un divertente Jimmy Ghione, invece, commenta così: «Ricordiamo però che succede il contrario quando vuoi baciare il cane e tuo marito si piazza in mezzo,quindi... RIVINCITA CANINA!».

