Michela Quattrociocche compie 30 anni, mega festa con il marito Alberto Aquilani e gli amici più intimi

Grandi festeggiamenti per Michela Quattrociocche, che ieri ha compiuto 30 anni e ne ha approfittato per passare momenti decisamente piacevoli con la famiglia, in primis suo marito, Alberto Aquilani, e tutti i suoi migliori amici. L'attrice romana, più sexy che mai, si è presentata con un vestitino decisamente mozzafiato.

Jogging & tuffi: vacanze in forma per i vip, da Michela Quattrociocche a Tornatore

Tanti gli amici che non hanno rinunciato a festeggiare insieme a Michela, che però ha ricevuto gli auguri, a distanza, anche da Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, con cui era nata una grande amicizia ai tempi della spedizione azzurra in Brasile per la Confederations Cup 2013 e il Mondiale 2014.



Tra gli ospiti della festa, in un locale romano tappezzato di palloncini, c'era anche, moglie di Simone Inzaghi. Oltre, ovviamente, ade alle loro, Aurora e Diamante. Dopo aver tagliato e gustato la torta, ricolma di fragole e panna, a forma di 30, la festa si è conclusa in maniera inaspettata.

Michela Quattrociocche, infatti, ha pensato bene di sorprendere i suoi invitati anche con un pigiama party: ogni ospite ha ricevuto in regalo un pigiama, per proseguire così i festeggiamenti di un compleanno al top.

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA