Memo Remigi: «Barbara D'Urso? Tradii mia moglie con lei e fui cacciato di casa»

Memo Remigi ha parlato della sua love story con Barbara d'Urso: in un'intervista al settimanale Di più il musicista si è messo a nudo rivelando alcuni particolari delle sue vicende sentimentali. In particolare, quella con Barbara D'Urso fece scalpore per via del fatto che Remigi all'epoca era sposato con Lucia Russo: «Era appena arrivata a Milano da Napoli. Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara. Con lei mi sentivo un pò un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta», così Memo Remigi.

APPROFONDIMENTI POMERIGGIO 5 Barbara D'Urso, l'ospite scoppia in lacrime: «Mia... L'ARTISTA Roshelle, look estremo alla Festa di Roma: l'ex pupilla di Fedez... L'INTERVISTA Elisabetta Gregoraci, lo sfogo dell'ex Mino Magli: Barbara...

Caterina Balivo, caos a Vieni da me: intervista Memo Remigi e in diretta parte un audio imbarazzante

La relazione tra i due cominciò verso la fine degli anni Settanta e andò avanti per 4 anni: «Durante il matrimonio ho avuto parecchie "scivolate", chiamiamole così - ha confessato Remigi - Ma nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie 'scivolatè finivano sui giornali - ha dichiarato - Ero certo che sarebbe finita perché Barbara, giustamente, a un certo punto avrebbe voluto crearsi una famiglia, avere figli. Io avevo già la mia di famiglia. Quando quel momento arrivò, ci lasciammo e tornai da mia moglie», così Memo Remigi al settimanale Di più.

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA